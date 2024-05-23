На Тернопільщині підприємство викупило дозвіл на артезіанську свердловину за понад 300 тис. грн
Фірма зможе видобувати воду протягом трьох років
На Тернопільщині підприємство викупило дозвіл на артезіанську свердловину за понад 300 тис. грн. Товариство зможе видобувати воду протягом трьох років. Свердловина розташована в межах селища Залізці.
Спеціальний дозвіл на користування надрами Залозецького родовища продавався на електронних торгах в Prozorro.Продажі. Свердловина №1 розташована на північній околиці селища Залізці Тернопільського району. З джерела можна видобувати питні підземні води.
Стартова ціна лота була понад 212 тис. грн. На торги подалися двоє підприємств – це ТОВ «Грошик» з реєстрацією в Залізцях та ФОП Святослав Мащенко з київською реєстрацією. Після проведення трираундового англійського аукціону в торгах виграло підприємство «Грошик».
За користування свердловиною фірма заплатила майже на 100 тис. грн дорожче від початкової вартості – 336 тис. грн.
Додамо, що згідно з даними Youcontrol ТОВ «Грошик» спеціалізується на гуртовій торгівлі напоями, виробництво мінеральних та солодких вод. Статутний капітал товариства становить 4 млн грн. Володіє фірмою Володимир Матяш. Свердловиною в Залізцях підприємство зможе користуватися три роки.