Свердловина розташована в межах селища Залізці

На Тернопільщині підприємство викупило дозвіл на артезіанську свердловину за понад 300 тис. грн. Товариство зможе видобувати воду протягом трьох років. Свердловина розташована в межах селища Залізці.

Спеціальний дозвіл на користування надрами Залозецького родовища продавався на електронних торгах в Prozorro.Продажі. Свердловина №1 розташована на північній околиці селища Залізці Тернопільського району. З джерела можна видобувати питні підземні води.

Стартова ціна лота була понад 212 тис. грн. На торги подалися двоє підприємств – це ТОВ «Грошик» з реєстрацією в Залізцях та ФОП Святослав Мащенко з київською реєстрацією. Після проведення трираундового англійського аукціону в торгах виграло підприємство «Грошик».

За користування свердловиною фірма заплатила майже на 100 тис. грн дорожче від початкової вартості – 336 тис. грн.

Додамо, що згідно з даними Youcontrol ТОВ «Грошик» спеціалізується на гуртовій торгівлі напоями, виробництво мінеральних та солодких вод. Статутний капітал товариства становить 4 млн грн. Володіє фірмою Володимир Матяш. Свердловиною в Залізцях підприємство зможе користуватися три роки.