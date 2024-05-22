На вул. Лікарській у Брюховичах збудують одноповерховий оздоровчий комплекс

У Брюховичах збудують новий відпочинково-оздоровичй комплекс із приміщеннями для тимчасового проживання та водними процедурами. Відповідні містобудівні умови та обмеження видав департамент просторового розвитку Львівської міськради 16 травня.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,3 га на вул. Лікарській, 8а у Брюховичах, біля колишнього санаторію «Сокіл». Згідно з МУО, висота будівлі становитиме не більше 8,5 м, а відсоток забудови – 55%.

Як пояснив під час засідання виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, за генпланом Брюховичів ця ділянка належить до земель рекреаційного призначення. За планами, тут облаштують одноповерховий відпочинковий комплекс.

Містобуди на будівництво отримала підприємиця з Дніпра Валентина Світайло.