Триповерхові нежитлові будівлі на вул. Стороженка перебудують під апартаменти і житло

На вул. Стороженка, неподалік головного залізничного вокзалу у Львові, старі нежитлові будівлі переобладнають під апартаменти та квартири. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 21 травня.

Йдеться про низку нежитлових будівель заводу «Електрон» на вул. Стороженка, 25а, 25б, 27 у Львові. Як розповів під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, ці будівлі реконструюють та розширять під апартаменти та квартири. На перших поверхах ЖК розмістять приміщення громадського призначення. Загалом у ЖК буде 26 апартаментів і 20 квартир.

«Насправді територія достатньо занедбана і ТзОВ “Електрон Хаус” звернулося до нас за відповідними містобудами. Тут планують зберегти цінні житлові фасади та сформувати нові включення в систему архітектурного вистрою вулиці з таким віддаленням останнього поверху від карнизу і шестиповерховою житловою частиною в дворі, де будуть рости дерева та облаштують зони глибокого ґрунту», – розповів Антон Коломєйцев.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Електрон Хаус» зареєстроване у 2020 році та займається орендою нерухомості. Власниками компанії вказані львівʼяни Юлія Калмикова та Роман Котур.