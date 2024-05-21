Йдеться про будівництво нового житлового комплексу на вул. Під Голоском

У районі вул. Під Голоском збудують житловий комплекс із пільговими квартирами для військових. Комплекс будуватимуть на території житлово-будівельних кооперативів учасників АТО, які уклали інвестиційний договір із компанією-забудовником ПП «Галпрофбуд». Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 21 травня.

Йдеться про забудову двох земельних ділянок, що розташовані поруч, площею 0,55 та 0,2 на вул. Під Голоском. Більша ділянка з 2021 року перебуває в приватній власності ОК «Житлово-будівельний кооператив “Преміум Голоско”», а меншу з 2021 року орендує ОК «Житлово-будівельний кооператив “Український доброволець”». Обидві ділянки призначені для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків для учасників ООС.

Схема розміщення ділянки

Як вказано в проекті рішення виконавчого комітету, у 2021-2022 роках обидва кооперативи уклали угоду про співпрацю з ПП «Галпрофбуд», який передбачає будівництво житлового комплексу з відсотком квартир для членів ЖБК. За договором, члени ЖБК «Преміум Голоско» отримають від забудовника 55 квартир по 40 м2 та можливість до 10 м2 за ціною 600 доларів за метр квадратний. Учасники ЖБК «Український доброволець» отримають 20 квартир такою ж площею та з аналогічними пільгами на докупку додатковим квадратних метрів

21 травня виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про створення сприятливих умов для будівництва житла для військових і учасників АТО у мікрорайоні районі Під Голоском. Воно передбачає чергове відхилення мораторію на забудову в цьому мікрорайоні від видачу МУО на будівництво відповідного комплексу. Крім цього, забудовник профінансувати будівництво соціальної інфраструктури та передбачити в ЖК 10% помешкань для продажу за програмою «єОселя». Також забудовник має передати на баланс ЖБК приміщення на 200 м2 під спортзал та власним коштом зробити там ремонт.

За даними аналітичної системи YouControl, ОК «ЖБК “Преміум Голоско”» створили у 2019 році. Його керівником вказаний Михайло Кохан. Засновниками цього ЖБК є 54 учасники. ОК «ЖБК “Український доброволець”» також зареєстрований у 2019 році, його директором є львівʼянин Дмитро Коляда. Інші члени кооперативу не вказані, однак до 2021 року до нього входили Павло Мельник, а також колишній депутат Львівської районної ради й чинний військовослужбовець Богдан Федун.

ПП «Галпрофбуд» зареєстроване у 2000 році на вул. Княгині Ольги у Львові та займається будівництвом. Одноосібним власником компанії є мешканець села Лісновичі Іван Яблонський. Фірма також будує 9-поверхівку на вул. Зеленій, 269г.

Додамо, що останні кілька років колись дачний мікрорайон Під Голоском активно забудовується багатоповерховими житловими комплексами. Через проблеми з інфраструктурою у 2020 році виконком Львівської міськради запровадив мораторій на видачу містобудівних умов та обмежень на нове будівництво в цьому районі. Однак у січні 2023 року виконком видав ЛКП «Рембуд» МУО на будівництво комунальної школи на близько тисячу місць та дитсадка на приблизно 80 місць. У 2023 році мерія дозволила звести нове житло на Під Голоском в обмін на фінансування будівництва школи і садка. Пізніше також видали дозвіл на будівництво ЖК із пільговими квартирами для військових.