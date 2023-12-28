29-річний Богдан Федун від початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ

Депутат Львівської районної ради від ВО «Свобода» Богдан Федун склав повноваження, оскільки на початку повномасштабного вторгнення пішов на службу в ЗСУ. За дострокове припинення повноважень депутата на засіданні сесії 28 грудня проголосували 38 депутатів районної ради.

29-річний Богдан Федун пройшов до Львівської районної ради на виборах у 2020 році від ВО «Свобода». В райраді він був головою постійної комісії з питань культури, туризму та транскордонного співробітництва. Від початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ й у зв’язку цим не може надалі поєднувати депутатські обов’язки і службу.

28 грудня за його зверненням Львівська районна рада достроково припинила депутатські повноваження Богдана Федуна. За процедурою, ВО «Свобода» має висунути нового кандидата на депутата, якого має затвердити тимчасова виборча комісія, після чого він складе присягу перед депутатами райради. Наразі у Львівській райраді є 56 депутатів.

До райради Богдан Федун був офіційно безробітний, очолював Львівський осередок Всеукраїнської громадської організації «Сокіл», брав участь у російсько-українській війні у складі добровольчого підрозділу «Карпатська січ».