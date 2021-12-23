Депутат-свободівець Богдан Федун напав на депутата-каратиста Станіслава Горуну

У четвер, 23 грудня, у Львівській районній раді побилися депутат-свободівець Богдан Федун та депутат від «Самопомочі», олімпійський призер з карате Станіслав Горуна.

У Львівській райраді, де 23 грудня відбувалося засідання сесії, стався конфлікт між 27-річним депутатом від «Свободи» Богданом Федуном та 32-річним депутатом від «Самопомочі» Станіславом Горуною. Як видно з відео, шарпанина між двома депутатами переросла у бійку. Депутат-свободівець Богдан Федун напав на Станіслава Горуну та був більш агресивним у бійці. Спершу Федун тримав Горуну за руки і хотів нанести удар головою, але не зміг цього зробити. Тоді свободівець почав копати суперника. Станіслав Горуна спершу намагався стримати нападника і не бив у відповідь, але через кілька секунд легко поклав Федуна на підлогу.

Інші депутати намагалися зупинити конфлікт словами: «Хлопці, та ви що здуріли?!», «Гов-гов-гов!» та врешті розборонили учасників бійки.

Станіслав Горуна розповів ZAXID.NET, що конфлікт відбувся одразу після засідання сесії районної ради. Богдан Федун спершу словесно почав ображати Станіслава Горуну, а потім кинувся до бійки.

«Він почав кричати, що я «вата». Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти би мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися і обговорювали ці всі питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе поводиш як сопляк". Він почав мене ображати і кидатися на мене. Попробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю», – розповів Cтаніслав Горуна.