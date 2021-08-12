Після завершення змагань українка обняла суперницю росіянку Ласіцкене, що викликало обурення в українських соцмережах

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка здобула бронзову медаль Олімпіади в Токіо, прокоментувала обійми після завершення змагання з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виграла золото. За словами спортсменки, у її жесті не було жодного політичного підтексту, а обійми із суперницями – це лише олімпійська традиція.

«Я дуже пишають, що підіймаю український прапор і що лунає наш гімн. (…) Після змагань ми всі традиційно привітали одна одну, а також спортсменку з Австралії, і в цьому не було ніякої моєї політичної якоїсь позиції. У нас є свобода думки, тому я дякую усім людям, котрі мене підтримували та розуміють мене. І хочу подякувати людям, які мене критикують, тому що це для мене досвід і це зробить мене сильнішою», – сказала вона під час брифінгу 12 серпня в аеропорту «Бориспіль» після повернення з Токіо, повідомляє НВ.

Також вона зазначила, що не заперечує того, що між Україною та Росією триває війна, і шанує воїнів, які перебувають на фронті. За словами спортсменки, їй та її тренеру неодноразово пропонували, щоб Магучіх представляла інші країни, але вона хоче прославляти саме Україну та мріє стати тренером тут: «Багато країн пропонували, але я це навіть не розглядала, бо я люблю свою країну і хочу виступати тільки за неї».

"Після змагань ми усі традиційно привітали одна одну. У цьому не було ніякої моєї політичної позиції". Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала свої обійми з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо pic.twitter.com/HoxG4T7Kso — НВ (@tweetsNV) August 12, 2021

«На Олімпійських іграх у Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали одна одну. Фото призерок змагань є традиційними на всіх без винятку турнірах. І хто б не стояв поруч з тобою на п’єдесталі, потрібно віддати йому шану на знак чесного суперництва. Але жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала сумніватися в своїй любові й відданості Україні», – у свою чергу напередодні зазначили у Федерації легкої атлетики України.

Нагадаємо, 7 серпня 19-річна Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту. Олімпійською чемпіонкою стала російська легкоатлетка Марія Ласіцкене під прапором ОКР, оскільки Росію дискваліфікували через допінг, а срібною призеркою – австралійка Нікола Макдермот.

Після завершення змагань українка обняла суперниць, зокрема росіянку Ласіцкене, що викликало обурення в українських соцмережах. Зокрема, те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном Збройних сил РФ. Відтак заступниця міністра оборони Ганна Маляр запланувала зустріч із спортсменкою та закликала не цькувати її, допоки вона не дасть пояснень свого вчинку.

За колегу вступився бронзовий призер Олімпіади, львівський каратист Станіслав Горуна, і його слова «спорт, мать вашу, поза політикою» та «відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою» викликали нову хвилю обурення, яка не стихла досі. Сама Магучіх до сьогодні свого вчинку публічно не коментувала.