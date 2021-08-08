Українка Ярослава Магучіх, яка здобула бронзу, обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене, яка здобула золото

Нещодавно призначена заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців припинити цькувати в соцмережах українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх за те, що вона обіймалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Маляр розповіла, що Магучіх, яка стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020, є молодшим лейтенантом Збройних сил України. За її словами, дотримання спортивних традицій у цьому випадку може бути використано ворогом з пропагандистською метою.

«Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що “їх тут немає”. Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога», – пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона також закликала припинити цькування Ярослави Магучіх, допоки спортсменка не надасть власних пояснень з цього приводу.

«Ярослава Магучіх наразі перебуває в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю», – пообіцяла Чиновниця.

Нагадаємо, Магучіх здобула бронзу на Олімпіаді-2020 у Токіо у стрибках у висоту. Перше місце у цьому виді спорту завоювала представниця збірної Олімпійського комітету Росії Марія Ласіцкене.