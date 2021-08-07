Ярослава Магучіх є чинною чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді в Токіо. Їй не вдалося взяти висоту, вищу за 2 м. Золото – в багаторазової чемпіонки світу та Європи, 28-річної легкоатлетки з ОКР Марії Ласіцкене, срібло – в 24-річної австралійки Ніколи Макдермот.

Магучіх стала однією з трьох спортсменок, яким піддалася висота 2 м. Ласіцкене взяла 2,02 з першої спроби, Макдермот – з другої, чим встановила рекорд Океанії. Оскільки для українки взяття цієї висоти турнірного значення не мали (через попередні невдалі спроби на інших висотах вона все одно залишилася б на третьому місці), після першої невдачі вона перенесла ще дві спроби на висоту 2,04 м, яку змогла взяти тільки Ласіцкене.

19-річна Ярослава Магучіх родом з Дніпра. Вона є чинною чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні, а також срібною призеркою чемпіонату світу, чемпіонкою Європи серед юніорів, чемпіонкою світу та Європи серед юнаків, рекордсменкою світу серед юніорів (вікова група до 20 років).

Загалом у фіналі стрибків у висоту брали участь три українки. Першою змагання на висоті 1,96 завершила 23-річна Юлія Левченко, яка посіла восьме місце. Вона має в активі срібло чемпіонату світу, срібло та бронзу чемпіонату Європи, золото Юнацької Олімпіади і чемпіонатів Європи серед молоді, а також бронзу чемпіонату світу серед молоді.

26-річна киянка Ірина Геращенко фінішувала четвертою: їй не вдалося взяти висоту 2 м. Геращенко є чинною віце-чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні, а також призеркою чемпіонатів Європи та світу.

Для України це вже 18 медаль на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко, Людмила Лузан у веслуванні на каное-одиночці, каратист Станіслав Горуна та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль. Ще дві бронзи в активі синхроністок – у парі та в команді.

По одному сріблу здобули борець Парвіз Насібов, каратистка Анжеліка Терлюга, веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова та боксер Олександр Хижняк, а борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном.