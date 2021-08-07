У півфіналі Хижняк переміг філіппінського боксера Іумера Марсіаля

Український боксер Олександр Хижняк здобув срібло на Олімпіаді в Токіо. У фінальному поєдинку вагової категорії до 75 кг він поступився бразильцю Геберту Соузі.

Хижняк впевнено почав бій і виграв за очками від суддів перші два раунди. Так само він перемагав і у вирішальному, третьому раунді, проте несподівано пропустив удар на зустріч і опинився в нокдауні. Суддя відразу зупинив гру та віддав перемогу бразильцю за нокаут.

Українець був одним із фаворитів турніру у своїй вазі. Другим фаворитом був чемпіон світу 2019 року росіянин Гліб Бакши, який у півфіналі сенсаційно поступився Геберту Соузі. У свою чергу Хижняк у півфіналі переміг філіппінського боксера Іумера Марсіаля.

Для України це вже 15 медаль на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко, Марта Фєдіна та Анастасія Савчук в артистичному плаванні, Людмила Лузан у веслуванні на каное-одиночці, каратист Станіслав Горуна та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль. Ще по одному сріблу здобули борець Парвіз Насібов, каратистка Анжеліка Терлюга та веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова, а борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном.

26-річний Олександр Хижняк – боксер-аматор родом з Полтави, виступає у середній ваговій категорії. У 2015 році він став бронзовим призером Європейських ігор у напівважкій ваговій категорії, відтак намагався кваліфікуватися на Олімпійські Ігри в Ріо, але невдало.

Після цього боксер вирішив опуститися до середньої вагової категорії, і вже в кінці 2016 року у фіналі чемпіонату України переміг Дмитра Митрофанова, який на той час був першим номером збірної. У 2017 році Хижняк став чемпіоном світу та Європи і отримав звання найкращого боксера-любителя світу від AIBA (Міжнародної асоціації аматорського боксу). Раніше таку нагороду серед українських боксерів отримував лише Олександр Усик у 2011 році.

У 2019 році Хижняк здобув золото чемпіонату Європи, який відбувався в межах Європейських ігор. На Чемпіонаті світу того року він не виступав, оскільки його проводили в Росії, і українська збірна бойкотувала турнір.