Для 22-річного Парвіза Насібова це була перша Олімпіада в кар’єрі

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо у ваговій категорії до 67 кг здобув срібну медаль. У фінальному поєдинку він поступився 25-річному іранському спортсмену Мохаммаду Реза Гераї з рахунком 1:9.

Бронзовими призерами у цій ваговій категорії стали німець Френк Штеблер, який після поєдинку оголосив про завершення кар'єри, та єгиптянин Мохамед Ель-Саєд.

Для 22-річного Парвіза Насібова це була перша Олімпіада в кар’єрі, а олімпійська медаль – найвище його досягнення. Раніше він був переможцем та призером лише змагань молодших вікових категорій, а на чемпіонатах світу та Європи посідав максимум 8 місце.

Загалом для України це вже восьма медаль на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль.

Додамо, що для українців боротьба є однією з найуспішніших дисциплін на Олімпіадах. Раніше українські спортсмени тричі ставали олімпійськими чемпіонами (як у греко-римській, так і у вільній боротьбі), п'ять разів здобували срібні медалі і сім – бронзові.