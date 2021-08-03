Для 32-річної Алли Черкасової це був останній шанс завоювати олімпійську медаль

Львівська борчиня вільного стилю Алла Черкасова у поєдинку за бронзову медаль Олімпіади-2020 у ваговій категорії до 68 кг перемогла 26-річну японську борчиню, олімпійську чемпіонку 2016 року Сару Досьо. Українка поклала на лопатки суперницю в першому періоді.

Золото у цій ваговій категорії здобула американка Таміра Менсі-Сток, якій Черкасова поступилася у півфіналі. Срібло – у нігерійської борчині Блессінг Обородуду.

Для 32-річної Алли Черкасової це був останній шанс завоювати олімпійську медаль: на Олімпіаду в Парижі у 2024 році вона їхати не збирається. На Іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро вона посіла 11 місце у ваговій категорії до 75 кг.

Крім того, Алла Черкасова у 2018 році стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 68 кг, наступного року – чемпіонкою Європи. Також у її активі бронза Чемпіонату світу, срібло та три бронзи Чемпіонатів Європи, а також бронза Європейських ігор.

Загалом для України це вже сьома медаль, зокрема шоста бронза. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль.