Романчук та Фінке значно прискорилися на фініші, проте ривок американця був сильнішим

Український плавець Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпіаді-2020 у Токіо. Інший український плавець Сергій Фролов у фінальному запливі посів останнє місце.

У запливі досить швидко сформувалася трійка лідерів: першим номером плив німець Флоріан Веллброк, а за ним з відставанням менше однієї секунди – українець Михайло Романчук та американець Роберт Фінке, який раніше на дистанції 800 м здобув золото.

Саме між цими трьома спортсменами і розгорілася боротьба за медалі на останніх ста метрах. Романчук та Фінке значно прискорилися, і ривок американця був сильнішим. У результаті саме він завоював золото з часом 14:39,65, Романчук – другий з відставанням 1,01 с, Веллброк – третій (+1,26). Додамо, що у кваліфікаційному запливі українець показав найкращий час.

«Дуже тяжкі змагання, бо незвичний режим, і організм має велике навантаження. Я задоволений своїм виступом на Олімпіаді. Звичайно, завжди хочеться більшого, і золото було до мене близько, але ми не здаємося, незважаючи ні на що, будемо рухатися далі і працювати – як мінімум, до Парижа», – сказав Михайло Романчук після запливу.

Це друга медаль Михайла Романчука на Олімпіаді в Токіо – 29 липня в запливі на 800 м вільним стилем він виграв бронзу. Це була перша за 17 років олімпійська медаль для України в плаванні. Крім того, Романчук став другим українським плавцем після Яни Клочкової, який виграв більше однієї медалі.

Для збірної України це шоста нагорода на Іграх у Токіо і перша срібна. Раніше українські спортсмени завойовували тільки бронзи: крім Романчука, відзначалися дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.