24-річний Михайло Романчук є кількаразовим переможцем та призером чемпіонатів Європи та світу

Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд у кваліфікації запливу на 800 м вільним стилем. Він вийшов до фіналу, який відбудеться 29 липня, з результатом 7:41,28.

У фінальному запливі також візьме участь інший український плавець Сергій Фролов, який у кваліфікації фінішував на сьомому місці з результатом 7:47,67. Українці змагатимуться зі спортсменами з Німеччини, США, Австрії, Бразилії, Австралії та Італії.

Додамо, що змагання на дистанції 800 м вільним стилем на Олімпіаді відбуваються вперше з 1904 року, попереднього олімпійського рекорду в цій дисципліні не було. Світовий рекорд на цій дистанції встановив китайський плавець Чжан Лінь у Римі у 2009 році – 7:32,12.

24-річний Михайло Романчук – український плавець родом з Рівного, чемпіон Європи 2018 та 2021 року, срібний призер чемпіонату світу 2017 та 2019 року, а також медаліст юнацьких Олімпійських ігор та чемпіонатів світу і Європи з плавання. У 2020 році встановив рекорд Європи на дистанції 800 м вільним стилем.