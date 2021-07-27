У бронзовому фіналі Костевич та Омельчук перемогли сербів

Українська пара стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзу в змішаному командному змаганні зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів. У бронзовому фіналі вони перемогли сербів Зорану Аруновіч та Даміра Мікеча.

Як пише Tribuna, у другому раунді кваліфікації українці показали третій результат – 386 балів, і стільки ж було у команди ОКР (Олімпійського комітету Росії), яка пройшла у фінал з другого місця завдяки додатковим показникам.

У бронзовому фіналі за регламентом за перемогу в раунді дають два бали. Програючи 6:10, Костевич та Омельчук змогли дійти до перемоги із загальним рахунком 16:12. Золото здобула пара з Китаю Цзян Рансінь і Пан Вей, а срібло – представники ОКР Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов.

Для 36-річної Олени Костевич це вже четверта олімпійська медаль у кар’єрі. У 2004 році вона стала олімпійською чемпіонкою, а у 2012 році в Лондоні здобула дві бронзи. На Олімпіаді в Токіо вона стала четвертою в особистих змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів. Для 38-річного Олега Омельчука нинішня бронза стала першою олімпійською медаллю в кар’єрі, на попередніх трьох Олімпіадах він був максимум четвертим.

«Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави і щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни. Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки. Олег – великий молодець і ця нагорода для нас дуже цінна. Як золото», – сказала Олена Костевич.

Бронза у стрільбі стала третьою медаллю українців на Олімпіаді-2020. Раніше бронзові медалі здобули дзюдоїстка Дар’я Білодід та шпажист Ігор Райзлін.