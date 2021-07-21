Олена Костевич

У п'ятницю, 23 липня, стартують XXXII літні Олімпійські ігри. На урочистій церемонії відкриття прапор України нестимуть одразу двоє спортсменів. Цього разу таку честь довірили олімпійській чемпіонці з кульової стрільби Олені Костевич та чемпіону світу з фехтування Богдану Нікішину.

Варто відзначити, що це вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають одразу два прапороносці – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Міжнародного олімпійського комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності.

Україну на Олімпіаді в Токіо представлятимуть 158 спортсменів. Але не всі вони зможуть взяти участь у церемонії відкриття. Це пов'язано з карантинними обмеженнями, які діють під час турніру. Спортсмени мають можливість прибути в Олімпійське селище не раніше ніж за 5 днів до початку своїх змагань й від'їхати протягом 2 діб після завершення виступів. Тож, в день відкриття Ігор в Токіо перебуватимуть наші представники академічного веслування, велоспорту, бадмінтону, боксу, гімнастики спортивної, кінного спорту, легкої атлетики, настільного тенісу, стрільби кульової, стрільби з лука, стрільби стендової, стрибків у воду, тенісу, триатлону, фехтування.

Олімпіада в Токіо триватиме до 8 серпня.