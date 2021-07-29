Бронза Михайла Романчука стала першою олімпійською медаллю в плаванні для України за останні 17 років

Український плавець Михайло Романчук завоював бронзу на дистанції 800 м вільним стилем на Олімпіаді-2020 у Токіо. Інший український плавець Сергій Фролов у фінальному запливі посів шосте місце.

Як пише Tribuna, від початку першим у запливі тримався італієць Грегоріо Пальтріньєрі, поступово розрив із ним почали скорочувати Романчук та німець Флоріан Веллброк, борючись за золоті нагороди.

Проте під кінець дистанції значно прискорився Роберт Фінке, який і здобув перемогу з результатом 7:41,87. Срібло – у Грегоріо Пальтріньєрі (7:42,11). Михайло Романчук показав третій час 7:42,33, що майже на секунду менше за його результат у кваліфікації – 7:41,28, – який став олімпійським рекордом. Додамо, що змагання на дистанції 800 м вільним стилем на Олімпіаді відбуваються вперше з 1904 року.

24-річний Михайло Романчук – український плавець родом з Рівного, кількаразовий чемпіон та призер чемпіонатів Європи та світу, який у 2020 році встановив рекорд Європи на дистанції 800 м вільним стилем. На Олімпійських Іграх у Токіо він ще побореться за нагороди на дистанції 1500 м вільним стилем, кваліфікаційні запливи заплановані на сьогодні, 29 липня.

Бронза Михайла Романчука стала першою олімпійською медаллю в плаванні для України за останні 17 років та восьмою в історії загалом. Усього на Олімпіаді-2020 українська збірна здобула чотири медалі, усі – бронзові: Дар’я Білодід відзначилася в дзюдо, Ігор Рейзлін – у фехтуванні, а Олена Костевич та Олег Омельчук – у командній стрільбі.