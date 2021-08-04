На минулих Іграх у Ріо-де-Жанейро Беленюк здобув срібну медаль

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк на Олімпіаді в Токіо у фінальному бою переміг 31-річного угорського борця Віктора Лорінца з рахунком 5:1. Українець став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 87 кг. Це перше золото для України на цій Олімпіаді.

30-річний Жан Беленюк – багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів світу і Європи, срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, чемпіон і срібний призер Європейських ігор. Народний депутат IX скликання від президентської партії «Слуга народу» (№10 у списку).

Загалом для України це вже дев'ята медаль на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль. Також срібло здобув борець Парвіз Насібов.

Додамо, що для українців боротьба є однією з найуспішніших дисциплін на Олімпіадах. Раніше українські спортсмени тричі ставали олімпійськими чемпіонами (як у греко-римській, так і у вільній боротьбі), шість разів здобували срібні медалі і сім – бронзові.