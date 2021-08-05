Анжеліка Терлюга здобула тринадцяту медаль для України на Олімпіаді в Токіо

Каратистка Анжеліка Терлюга у фінальному поєдинку вагової категорії до 55 кг не змогла здолати 21-річну болгарську спортсменку Івет Горанову. Українка поступилася з рахунком 1:5 і таким чином стала срібною призеркою Олімпіади в Токіо. Це перша в історії збірної України олімпійська медаль з карате.

29-річна Анжеліка Терлюга родом з Одеси. Вона є триразовою чемпіонкою Європи та срібною призеркою Європейських ігор. До півфіналу на Олімпіаді вийшла з першого місця в групі завдяки перемогам над єгиптянкою Радвою Саєд та японкою Міхо Міяхарою, а також нічиїм з австрійкою Беттіною Планк і казашкою Молдир Жанбирбай.

У півфіналі Ігор українка перемогла 27-річну представницю Китайського Тайбею Цзи-Юнь Вень, дворазову чемпіонку Азійських ігор та триразову чемпіонка Азії. Терлюга вела в поєдинку 4:1, проте за секунду до фінального свистка суперниця зрівняла рахунок. У результаті перемогу українка отримала за рішенням суддів.

Срібло Анжеліки Терлюги – 13 медаль на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко, Марта Фєдіна та Анастасія Савчук в артистичному плаванні, Людмила Лузан у веслуванні на байдарках та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль. Ще одне срібло здобув борець Парвіз Насібов, а золото – борець Жан Беленюк.