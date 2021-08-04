Кваліфікацію до фіналу українки також завершили на третьому місці

Українські спортсменки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук виграли бронзові медалі із артистичного плавання на Олімпіаді в Токіо. Їхній результат у фіналі – 189,4620. Перемогу в дисципліні з результатом 195,9079 здобули спортсменки ОКР Світлана Ромашина та Світлана Колесніченко, а срібло – китаянки Хуан Сюечень та Сунь Веньянь (192,4499). 19-річна Марта Федіна є чемпіонкою світу та Європи, 25-річна Анастасія Савчук – чемпіонка світу та Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. Зазначимо, що це перша в історії олімпійська медаль України в артистичному плаванні (колишня назва – синхронне плавання). Загалом для України це вже десята нагорода на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль. Ще одне срібло здобув борець Парвіз Насібов, а золото – борець Жан Беленюк.

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