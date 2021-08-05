24-річна Людмила Лузан наразі виступає за клуб з Горішніх Плавнів

24-річна веслувальниця з Івано-Франківська Людмила Лузан здобула «бронзу» у веслуванні на байдарках і каное на Олімпіаді-2020 у Токіо. На змаганнях вранці в четвер, 5 серпня, Вона фінішувала третьою у дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції з результатом 47.034 секунди, обійшовши на 0.08 секунди польську спортсменку і чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.

Золоту медаль завоювала американка Невін Харрісон, другою прийшла до фінішу Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.

Жіноча програма у каное-спринті є дебютною у програмі на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо.

Зазначимо, у Людмили є можливість здобути ще одну олімпійську нагороду. 6 серпня веслувальниця у парі з Анастасією Четверіковою візьме участь у кваліфікаційному запливі каное-двійки на 500 м. Фінальні змагання відбудуться 7 серпня.

Хто така Людмила Лузан

Людмила Лузан народилася 27 березня 1997 року в Івано-Франківську. Вихованка івано-франківського веслувального клубу «Альбатрос». Перший тренер – Сергій Батуманкоєв, багаторічний тренер збірної команди Івано-Франківської області з веслування.

Зараз Людмила тренується у Миколи Мацпури та представляє спортивний клуб «Гірник» з Горішніх Плавнів Полтавської області).

До 14 років Людмила Лузан займалася спортивною гімнастикою, на яку батьки відправили дівчинку у 4 роки. Але після чергової травми і за відсутності значних успіхів вирішила змінити вид спорту. Тоді брат запропонував спробувати себе у веслуванні. І Сергій Батуманкоєв з першого заняття розгледів у дівчини талант.

Через три місяці занять Людмила Лузан поїхала на перші свої Всеукраїнські змагання і посіла 5 місце, хоча вже тоді розраховувала на перемогу. Попрацювали ще рік: спортсменка виграла юнацький чемпіонат України.

Ще за два роки веслувальниця виграла чемпіонат Європи серед юніорів, стала третьою на чемпіонаті світу, а потім стала срібною призеркою юнацьких Олімпійських ігор 2014 року, що проходили в Китаї.

Найвагомішим досягненням у дорослому спорті є перемога на етапі Кубку світу 2020 у Сегеді. Також Людмила здобула дві срібні та 6 бронзових нагород на етапах Кубка світу, починаючи з 2016 року.