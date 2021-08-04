Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко перемогла у бронзовому фіналі 32-річну латвійську борчиню Анастасію Григор’єву з рахунком 3:1.

Другу бронзу у ваговій категорії до 62 кг здобула болгарська борчиня Тайбе Юсейн, срібло – у киргизької спортсменки Айсулуу Тинибекової, якій Коляденко програла у півфіналі, а золото – в японки Юкако Кавай.

22-річна Ірина Коляденко виступає на Олімпіаді вперше. Раніше у 2019 році вона здобула срібло Чемпіонату світу, а у 2021 році стала чемпіонкою Європи.

Для України це вже 11 медаль на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова, Марта Фєдіна та Анастасія Савчук у артистичному плаванні та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль. Ще одне срібло здобув борець Парвіз Насібов, а золото – борець Жан Беленюк.

Додамо, що для українців боротьба є однією з найуспішніших дисциплін на Олімпіадах. Раніше українські спортсмени чотири рази ставали олімпійськими чемпіонами (як у греко-римській, так і у вільній боротьбі), шість разів здобували срібні медалі і сім – бронзові.