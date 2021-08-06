Капітан національної збірної з карате Станіслав Горуна виступає на Олімпіаді вперше

Львівський каратист Станіслав Горуна у півфіналі категорії куміте до 75 кг поступився італійцю Луїджі Бузі з рахунком 0:3. Саме італійський спортсмен і став олімпійським чемпіоном, перемігши у фіналі азербайджанця Рафаеля Агаєва. Друга бронза – в угорця Габора Харспатакі.

У кваліфікації Горуна переміг з мінімальною перевагою 2:1 японця Кена Нішімуру та американця Скота Томаса. Поєдинок з Габором Харспатакі завершився унічию 0:0, відтак українець забезпечив собі місце у півфіналі та бронзову медаль.

Для України це вже 14 медаль на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко, Марта Фєдіна та Анастасія Савчук в артистичному плаванні, Людмила Лузан у веслуванні на байдарках та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль. Ще по одному сріблу здобули борець Парвіз Насібов та каратистка Анжеліка Терлюга, а борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном.

32-річний капітан національної збірної з карате Станіслав Горуна виступає на Олімпіаді вперше. Зараз він посідає четверте місце в олімпійському рейтингу та третє у світовому в категорії куміте (-75 кг).

Станіслав Горуна перемагав у Всесвітніх іграх та Європейських іграх, був бронзовим призером Чемпіонату світу 2014 року, триразовим переможцем серії турнірів K1 PremierLeague, багаторазовим срібним та бронзовим призером Чемпіонатів Європи. У 2020 році балотувався до Львівської міської ради від «Самопомочі».