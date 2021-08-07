Людмила Лузан та Анастасія Четверікова принесли четверте срібло у скарбничку збірної України на Олімпіаді

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова виграли срібну медаль у греблі на каное-двійці на 500 м на Олімпіаді в Токіо. Це четверте срібло України на цих Іграх і п’ятнадцята медаль загалом.

Лузан та Четверікова фінішували з часом 1:57,499, відставши від лідерів – представниць Китаю – на дві секунди. Бронзу на дистанції здобули канадійки, відставши у свою чергу від українок на півтори секунди.

Додамо, що 24-річна Людмила Лузан також здобула бронзу на каное-одиночці на дистанції 200 м, обійшовши лише на 0,08 секунди польську спортсменку і чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську. Раніше найбільшими досягненнями у дорослому спорті в неї були перемога на етапі Кубку світу 2020, а також дві срібні та шість бронзових нагород на етапах Кубка світу, починаючи з 2016 року.

У свою чергу 23-річна Анастасія Четверікова на Європейських іграх 2019 року на дистанції 200 м стала четвертою, а в парі з Людмилою Лузан на дистанції 500 м – п’ятою. На Чемпіонаті світу 2019 року зуміла виграти бронзову медаль на дистанції 500 метрів.

На чемпіонаті Європи 2021 року Лузан та Четверікова стали переможницями на дистанції 500 м та бронзовими призерками на дистанції 200 м. в одиночних змаганнях на цьому турнірі Лузан завоювала ще дві медалі – золото на 500 м та срібло на 200 м.

Для України це вже 15 медаль на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко, Марта Фєдіна та Анастасія Савчук в артистичному плаванні, Людмила Лузан у веслуванні на каное-одиночці, каратист Станіслав Горуна та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль. Ще по одному сріблу здобули борець Парвіз Насібов та каратистка Анжеліка Терлюга, а борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном.