Українські синхроністки набрали 190,3018 бала

Команда українських синхроністок виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо. Золото в командному змаганні здобули представниці ОКР з результатом 196,0979 бала, а срібло – китаянки (193,5310). Українські синхроністки набрали 190,3018 бала.

До складу української команди входять Марта Фєдіна, Анастасія Савчук, Владислава і Марина Алексіїви, Катерина Резник, Єлизавета Яхно, Аліна Шинкаренко та Ксенія Сидоренко, усі вони представляють Харків. Нагадаємо, що Марта Фєдіна та Анастасія Савчук раніше виграли бронзу в парі, де золото так само отримали росіянки, а срібло – китаянки.

Для України це вже 17 медаль на Олімпіаді в Токіо. Раніше бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко, Людмила Лузан у веслуванні на каное-одиночці, каратист Станіслав Горуна та плавець Михайло Романчук, який також здобув і срібну медаль. Ще по одному сріблу здобули борець Парвіз Насібов, каратистка Анжеліка Терлюга, веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова та боксер Олександр Хижняк, а борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном.