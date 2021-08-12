Ярослава Магучіх виграла бронзу на Олімпіаді в Токіо

19-річна українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх очолила оновлений світовий рейтинг зі стрибків у висоту, складений Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Олімпійська чемпіонка росіянка Марія Ласіцкене посіла в цьому рейтингу друге місце, а срібна призерка Ігор-2020 австралійка Нікола Макдермот – третє.

Усього до топ-10 оновленого рейтингу потрапили три українки. На четвертому місці опинилася Ірина Геращенко, яка так само на Олімпіаді в Токіо посіла четверте місце, а на сьомому місці – Юлія Левченко, яка завершила олімпійські виступи на восьмій сходинці.

1. Ярослава Магучіх – 1401 бал

2. Марія Ласіцкене – 1365 балів

3. Нікола Макдермот – 1355 балів

4. Ірина Геращенко – 1324 бали

5. Елінор Паттерсон – 1316 балів

6. Вашті Каннінгем – 1312 балів

7. Юлія Левченко – 1293 бали

Ярослава Магучіх є чинною чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні, а також срібною призеркою чемпіонату світу, чемпіонкою Європи серед юніорів, чемпіонкою світу та Європи серед юнаків, рекордсменкою світу серед юніорів (вікова група до 20 років). У лютому вона встановила рекорд України, стрибнувши на 2,06 м. На Олімпіаді-2020 вона стрибнула тільки на 2 м, але цього було досить для бронзової медалі.

26-річна киянка Ірина Геращенко є чинною віце-чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні, а також призеркою чемпіонатів Європи та світу. Її особистий рекорд – 1,99 м на відкритому повітрі та 1,98 м у приміщенні.

23-річна Юлія Левченко має в активі срібло чемпіонату світу, срібло та бронзу чемпіонату Європи, золото Юнацької Олімпіади і чемпіонатів Європи серед молоді, а також бронзу чемпіонату світу серед молоді. Найкращий результат – 2,02 м.