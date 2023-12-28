Ольга Березюк склала депутатський мандат

Львівська облрада на засіданні у четвер, 28 грудня, з другої спроби достроково припинила повноваження депутатки від «Європейської солідарності» Ольги Березюк. За проголосували 48 депутатів. На попередньому засіданні для ухвалення відповідного рішення забракло двох голосів.

Ольга Березюк самостійно написала заяву про складання депутатських повноважень, заява надійшла до облради 25 жовтня. Як повідомляв керівник фракції Олег Дуда, депутатка склала мандат за станом здоров’я.

41-річна Ольга Березюк вперше облана депутаткою Львівської облради у 2020 році від партії «Європейська солідарність». Була у складі депутатської комісії з питань комунального майна.

Раніше очолювала відділ комунікації з громадськістю (прес-службу) ЛОДА, а згодом управління інформаційної політики. Також Ольга Березюк виконувала обов'язки керівника департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА, коли головою облдержаміністрації був Олег Синютка.