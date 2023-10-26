Ольга Березюк була обрана депутаткою Львівської облради від «Європейської солідарності»

Депутати Львівської облради на засіданні у четвер, 26 жовтня, розглянули заяву депутатки від «Європейської солідарності» Ольги Березюк про дострокове прининення повноважень. Однак, для ухвалення відповідного рішення забракло двох голосів.

Проект рішення про дострокове припинення депутатських поноважень Ольги Березюк до порядку денного запропонував голова фракції «Європейська солідарність» Олег Дуда. Депутатка самостійно написала заяву про складання повноважень.

«Є заява від депутатки Ольги Березюк – за станом здоров’я виключити її з депутатського складу Львівської обласної ради», – пояснив Олег Дуда.

Голова депутатської комісії з питань законності, депутатської етики Роман Фединяк закликав не прорушувати регламент, оскільки заяву депутатки спершу мала б розглянути депутатська комісія.

Депутати включили проект рішення у порядок денний, однак у результаті не проголосували за нього (за проголосував 41 із необхідних 43 обранців). Згодом Олександр Ганущин та Олег Дуда пропонували повернутися до розгляду, але ці пропозиції теж не пройшли.

41-річна Ольга Березюк раніше працювала на різних посадах на ТРК «Львів». У 2016-2018 роках очолювала відділ комунікації з громадськістю (прес-службу) ЛОДА, а а згодом управління інформаційної політики. Також Ольга Березюк виконувала обов'язки керівника департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА, коли головою облдержаміністрації був Олег Синютка. У 2020 році була обрана депутаткою Львівської облради від «Європейської солідарності».