Ірина Кравець складає мандат депутатки Львівської облради за власним бажанням

Депутатка Львівської облради від Української Галицької партії Ірина Кравець складає депутатські повноваження. Відповідну заяву вона поширила 19 листопада на свой сторінці у Facebook. При цьому Ірина Кравець не пояснила причину свого рішення.

Голова УГП Ростислав Коваль розповів ZAXID.NET, що Ірина Кравець перебуває за кордоном і поки не планує повертатися в Україну, тому вирішила скласти мандат на користь наступного за списком кандидата. У Львівській облраді зазначили ZAXID.NET, що наразі заява Ірини Кравець в апарат ради не надходила.

За дострокове припинення депутатських повноважень Ірини Кравець ще має проголосувати Львівська облрада. Поки точно невідомо, хто зі списку УГП замінитить її в депутатстві.

38-річна Ірина Кравець була одною з шести депутатів Львівської облради, обраних за списком Української Галицької партії. П’ятьох депутатів УГП відкликала через зраду партійних принципів – у 2020 році після обрання вони увійшли в неформальну коаліцію зі «Слугою народу» та «Європейською солідарністю». Справи про відкликання вже понад 2,5 року перебувають в судах. Однак Ірину Кравець керівництво партії не звинувачувало в порушення партійної дисципліни та не відкликало з депутатства.

Нещодавно в Львівській облраді склав присягу новий депутат від УГП Назарій Островський. Він замінив Юрія Фольварочного, який склав мандат.