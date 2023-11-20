Депутатка Львівської облради від УГП заявила про складання мандату
Ірина Кравець виїхала за кордон і вирішила поступитися місцем іншому кандидату
Депутатка Львівської облради від Української Галицької партії Ірина Кравець складає депутатські повноваження. Відповідну заяву вона поширила 19 листопада на свой сторінці у Facebook. При цьому Ірина Кравець не пояснила причину свого рішення.
Голова УГП Ростислав Коваль розповів ZAXID.NET, що Ірина Кравець перебуває за кордоном і поки не планує повертатися в Україну, тому вирішила скласти мандат на користь наступного за списком кандидата. У Львівській облраді зазначили ZAXID.NET, що наразі заява Ірини Кравець в апарат ради не надходила.
За дострокове припинення депутатських повноважень Ірини Кравець ще має проголосувати Львівська облрада. Поки точно невідомо, хто зі списку УГП замінитить її в депутатстві.
38-річна Ірина Кравець була одною з шести депутатів Львівської облради, обраних за списком Української Галицької партії. П’ятьох депутатів УГП відкликала через зраду партійних принципів – у 2020 році після обрання вони увійшли в неформальну коаліцію зі «Слугою народу» та «Європейською солідарністю». Справи про відкликання вже понад 2,5 року перебувають в судах. Однак Ірину Кравець керівництво партії не звинувачувало в порушення партійної дисципліни та не відкликало з депутатства.
Нещодавно в Львівській облраді склав присягу новий депутат від УГП Назарій Островський. Він замінив Юрія Фольварочного, який склав мандат.