Юрій Фольварочний є добровольцем Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова

Депутат Львівської облради від фракції Української Галицької партії Юрій Фольварочний написав заяву про складання депутатських повноважень.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівській облраді, Юрій Фольварочний 31 січня подав заяву про складання депутатських повноважень. Причини свого рішення він не зазначив. Відповідно до процедури, заяву мають розглянути на черговій сесії Львівської облради.

ZAXID.NET наразі не вдалося отримати коментар Юрія Фольварочного – на телефонні дзвінки він не відповідав.

26-річний Юрій Фольварочний є добровольцем Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Загалом 10 депутатів Львівської облради пішли у військо після початку повномасштабної російсько-української війни.

Варто нагадати, що Юрій Фольварочний також є одним із п’яти депутатів фракції УГП, відкликаних керівництвом партії за порушення партійної дисципліни. Але розгляд цієї справи ще триває у суді, тому формально вони вважаються депутатами.

Раніше Львівська облрада позбавила мандатів депутатів від «Європейської солідарності» – втікача Миколу Седіла, бізнесмена Григорія Козловського. Після смерті депутата, голови бюджетної комісії Володимира Квурта, загалом у фракції «ЄС» вакантні три місця. Рішення щодо наступників має прийняти обласна виборча комісія.