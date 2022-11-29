41-річний Микола Седіло обраний депутатом від «Європейської солідарності» і очолював впливову комісію з питань комунального майна

Львівська облрада достроково припинила повноваження депутата від «Європейської солідарності» Миколи Седіла, який виїхав з України після повномасштабного вторнення росіян. Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні у вівторок, 29 листопада. Раніше голосування за позбавлення мандату депутата-втікача не набрало потрібної кількості голосів.

За дострокове припинення повноважень депутата Львівської облради від «Європейської солідарності» Миколи Седіла проголосували 57 депутатів зі 61, присутнього на засіданні, решта четверо не голосували. Формальною підставою для такого рішення стала заява самого Седіла, написана ще в травні.

Замість Миколи Седіла депутатом Львівської облради може стати 45-річний Микола Білик – священик-декан церкви Архистратига Михаїла ПЦУ у селі Сможе Сколівського району.

Нагадаємо, що 41-річний депутат облради від «Європейської солідарності» Микола Седіло, який очолює впливову комісію з питань комунального майна, виїхав за кордон у перші дні повномасштабної російсько-української війни, не зважаючи на заборону виїзду чоловіків призовного віку. Після суспільного розголосу, перебуваючи за кордоном, у травні він написав заяву про складання депутатських повноважень.

Незважаючи на це, голова Львівської облради Ірина Гримак у серпні підписала розпорядження про виділення матеріальної допомоги з бюджету від імені депутата-втікача. Перша спроба позбавити Седіла повноважень у вересні виявилась невдалою, попри те, що депутати «Європейської солідарності» голосували «за». Проте їхні колеги з «Самопомочі», «Голосу» і «Слуги народу» відмовились голосувати, наполягаючи, що керівництво «ЄС» мало б публічно пояснити причини такої поведінки свого депутата.