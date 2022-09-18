41-річний Микола Седіло виїхав за кордон 26 лютого, уже після оголошення про заборону виїзду чоловікам

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак виділила гроші на матеріальну допомогу громадянам від депутата Миколи Седіла через три місяці після заяви про складання його депутатських повноважень. Микола Седіло відразу ж після вторгнення росіян виїхав за кордон, втім формально залишається головою депутатської комісії з питань комунального майна ЛОР.

Депутат облради від «Європейської солідарності» Микола Седіло у перші дні повномасштабної російсько-української війни виїхав за кордон. Ще 14 червня голова облради Ірина Гримак, яка представляє ту ж партію, офіційно повідомила, що Седіло написав заяву про складання депутатських повноважень.

Проте формальна відмова Миколи Седіла від депутатства не завадила Ірині Гримак підписати розпорядження про виділення з бюджету 15 тис. грн матеріальної допомоги за його поданням. На це розпорядження голови облради 16 вересня звернув увагу львівський телеграм-канал «Політичний треш». Серед документів на офіційному сайті облади справді можна знайти таке розпорядження Ірини Гримак від 29 серпня.

Розпорядження Ірини Гримак про виділення матеріальної допомоги за поданням Миколи Седіла

Увечері 16 вересня на сайті Львівської облради з'явився проект ухвали про припинення депутатських повноважень Миколою Седілом. Наступне засідання сесії планується на 20 вересня, але у порядку денному нема питання про припинення його повноважень, натомість є низка питань, де Микола Седіло зазначений як доповідач, адже він досі формально залишається головою комісії з питань комунального майна Львівської облради.

ZAXID.NET не вдалося отримати коментар Ірини Гримак з приводу цієї ситуації. Керівник прес-служби облради Володимир Телюк проігнорував надіслані йому запитання.

Додамо, що практика роздавати матеріальну допомогу громадянам депутатами існує на різних рівнях влади. У бюджетах щороку передбачають певну суму, яку депутати можуть виділяти виборцям, які, на їхню думку, цього найбільше потребують.