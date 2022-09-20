Ірина Гримак прокоментувала виділення грошей для депутата-втікача. Цитата дня
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Цитата дня
«Микола Седіло має велику кількість виборців, які потребують його підтримки і допомоги від імені Львівської облради. Жодних ні моральних, ні етичних, ні юридичних порушень немає»
Ірина Гримак, 20 вересня 2022 року
Голова Львівської облради Ірина Гримак прокоментувала виділення в кінці серпня з обласного бюджету матеріальної допомоги від імені 41-річного депутата Миколи Седіла, який виїхав з України на третій день війни і досі не повернувся. Попри відсутність Микола Седіло досі залишається головою комісії з питань комунального майна Львівської облради.
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