

Цитата дня «Микола Седіло має велику кількість виборців, які потребують його підтримки і допомоги від імені Львівської облради. Жодних ні моральних, ні етичних, ні юридичних порушень немає»

Ірина Гримак, 20 вересня 2022 року



Голова Львівської облради Ірина Гримак прокоментувала виділення в кінці серпня з обласного бюджету матеріальної допомоги від імені 41-річного депутата Миколи Седіла, який виїхав з України на третій день війни і досі не повернувся. Попри відсутність Микола Седіло досі залишається головою комісії з питань комунального майна Львівської облради.