Микола Седіло виїхав з України під час воєнного стану і не повернувся

На засіданні у вівторок, 20 вересня, Львівська облрада не підтримала рішення про дострокове припинення повноваження депутата облради від «Європейської солідарності» Миколи Седіла. Для прийняття рішення забракло чотири голоси. Ще на початку повномасштабної війни цей депутат покинув Україну попри заборону виїзду чоловіків призовного віку і досі не повернувся.

Питання про позбавлення мандата Миколи Седіла депутати внесли до порядку денного безпосередньо в день засідання сесії за пропозицією голови облради Ірини Гримак. Підставою стала його заява про складання депутатських повноважень, написана ще у травні цього року.

Однак в результаті за позбавлення мандата депутата-втікача проголосували лише 39 депутатів – для прийняття рішення забракло чотири голоси. Ірина Гримак спробувала повернутися до розгляду цього питання, однак депутати не підтримали і таку ініціативу.

Як з’ясувалося, не голосували депутати фракцій «Самопоміч» та «Голос», лише один голос дала фракція «Слуги народу».

Результати голосування (фото ZAXID.NET)

«Ми не бачили заяви Миколи Седіла [про складення повноважень]. Не було його звіту як депутата і голови комісії. Варто було би, щоб він публічно прозвітував і заявив, що складає мандат. Це питання було внесено сьогодні з голосу. Ми вважали, що воно було непідготовлене», – так пояснив ZAXID.NET рішення депутатів від «Голосу» голова фракції цієї партії в облраді Ростислав Добош.

«Невдалою спробою замести сліди якоїсь неприємної історії» назвав у коментарі ZAXID.NET цю ситуацію голова фракції «Самопоміч» Любомир Зубач. «Ми готові голосувати, але ми хочемо почути самого пана Седіла, якщо це можливо. Хочемо зрозуміти позицію фракції «ЄС», як так вийшло, хочемо почути голову обласної ради, яким чином видавалися матеріальні допомоги у цей період. Цю інформацію треба надати для громадськості, після цього відбудеться оголосування», – додав Любомир Зубач.

Коментар представників фракції «Слуги народу» у Львівській облраді наразі не вдалося отримати.

Нагадаємо, що 41-річний депутат облради від «Європейської солідарності» Микола Седіло, який очолює впливову комісію з питань комунального майна, виїхав за кордон у перші дні повномасштабної російсько-української війни, не зважаючи на заборону виїзду чоловіків призовного віку. Після суспільного розголосу, перебуваючи за кордоном, у травні він написав заяву про складання депутатських повноважень.

Незважаючи на це, голова Львівської облради Ірина Гримак у серпні підписала розпорядження про виділення матеріальної допомоги з бюджету від імені депутата-втікача.