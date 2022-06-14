41-річний Микола Седіло виїхав за кордон під час воєнного стану

Депутат Львівської облради від «Європейської солідарності» Микола Седіло, який у перші дні повномасштабної російсько-української війни виїхав за кордон і досі не повернувся в країну, написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак на засіданні сесії у вівторок, 14 червня.

Ірина Гримак розповіла, що за її інформацією Микола Седіло написав заяву про складання депутатських повноважень, більше подробиць вона не уточнила.

Відповідаючи на запитання депутатів про те, хто ще з їхніх колег виїхав за кордон під час війни, Ірина Гримак зазначила, що ціла низка депутатів перебувають за межами України, за її словами це стосується і чоловіків, і жінок. При цьому жодних прізвищ Ірина Гримак не озвучила.

У результаті депутати вирішили скерувати запит до Державної прикордонної служби та оприлюднити на офіційному сайті прізвища обранців, які покинули Україну в час війни.

41-річний Микола Седіло є підприємцем, займається торгівлею будматеріалами та сантехнікою, обраний депутатом вдруге, у минулому скликанні був обраний від «БПП Солідарність». У нинішньому скликанні облради він очолював впливову депутатську комісію з питань комунального майна.

Раніше низка місцевих ЗМІ писали, що Микола Седіло виїхав 26 лютого, уже після оголошення про заборону виїзду чоловікам, він перетнув кордон у пункті пропуску «Дзвінкове», що на українсько-угорському кордоні. При цьому Микола Седіло не є багатодітним батьком, перебуває на військовому обліку, отже на нього мали б поширюватися обмеження щодо заборони виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану.