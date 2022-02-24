24 лютого на кордонах України з Польщею спостерігались черги на виїзд

Через введення в Україні воєнного стану на час його дії заборонений виїзд з України чоловікам віком від 18 до 60 років. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Державна прикордонна служба України повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян. Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану», – ідеться в повідомленні.

Тож чоловіків просять не їхати в сторону кордону і не створювати ускладнення руху на дорогах в напрямку кордону.

Росія оголосила війну Україні вночі 24 лютого – загарбники одразу ж вдарили по військових складах, аеродромах, центрах військового управління. ресурсів. Через вторгнення на усій українській території одразу оголосили воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Офіс президента заявив, що перша серія ударів росіян зазнала невдачі – їм не вдалося зашкодити боєздатності Збройних сил України.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET