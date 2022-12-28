Володимир Квурт помер на 56-му році життя

Помер колишній міський голова Винників та депутат Львівської обласної ради Володимир Квурт. Йому було 55 років. Про це у середу, 28 грудня, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Після важкої хвороби відійшов до вічності Володимир Квурт. Володимира знали, мабуть, усі львів’яни. Він вірно служив своїй громаді. У свій час працював міським головою Винників та секретарем міської ради Львова», – повідомив Андрій Садовий.

Володимир Квурт народився на Київщині. У 1990-х працював у тютюновій галузі, очолював Львівську тютюнову фабрику. У 2006-2010 роках був секретарем Львівської міської ради. У 2015 році переміг на виборах міського голови Винників.

У 2020 році був обраний депутатом Львівської облради від партії «Європейська солідарність». Був головою депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Відомо, що тривалий час він важко хворів. У нього залишилась дружина, донька та троє синів.