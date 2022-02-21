П'ятеро екс-депутатів Львівської облради від УГП, яких партія відкликала з депутатства за співпрацю з «ЄС» та «Слугою народу»

Позбавлені депутатських мандатів п’ятеро колишніх представників Української Галицької партії продовжують відвідувати засідання Львівської облради та беруть участь у голосуванні – всупереч рішенням і партії, і обласної виборчої комісії, яка планує завести в раду наступних за списком кандидатів. Натомість у Львівській облраді вигнанців сприймають як повноцінних депутатів, а самі вони пішли до суду.

ZAXID.NET з’ясував, як розвивається історія з відкликаними УГП депутатами.

«Для нас вони вже недепутати»

Наприкінці січня партійна конференція обласного осередку УГП прийняла рішення про відкликання п’ятьох депутатів Львівської обласної ради – Тараса Чолія, Івана Щурка, Марії Кульчицької-Волчко, Юрія Фольварочного та Віталія Андрейка за порушення партійної дисципліни та невиконання програми партії. Приводом став конфлікт річної давності, коли ці депутати всупереч застереженням керівництва партії підписали з «Європейською солідарністю» меморандум про співпрацю, а також увійшли у неформальну коаліцію з «ЄС» та «Слугою народу».

Аналогічне рішення про відкликання згаданих депутатів наступного дня – 23 січня – прийняла політрада УГП, найвищий партійний орган. Відповідно до закону «Про статус депутатів місцевих рад» з цього моменту вони вважаються відкликаними. За процедурою, далі партія має поінформувати про своє рішення обласну виборчу комісію, а та, у свою чергу – керівництво обласної ради.

У партії та обласній територіальній виборчій комісії запевнили ZAXID.NET, що всі передбачені законом кроки щодо відкликання депутатів виконали. Яким чином позбавлені повноважень депутати продовжують брати участь у роботі облради і голосувати – не розуміють.

«З моменту рішення вищого партійного органу, тобто з 23 січня, ці п’ятеро депутатів відкликані. Про це УГП 24 січня проінформувала територіальну виборчу комісію, яка, відповідно до закону, 25 січня надіслала звернення до Львівської облради. Львівська облрада отримала повідомлення про відкликання цих депутатів, але, на жаль, ці депутати допущені до роботи. Їхня участь і голосування не відповідає закону, оскільки вони втратили статус депутата», – розповів ZAXID.NET голова політради Української Галицької Партії Ростислав Коваль.

У Львівській обласній ТВК підтвердили, що отримали рішення партії та скерували відповідне повідомлення у Львівську облраду. «З моменту прийняття рішення ради партії вони уже не є депутатами», – ппояснив заступник голови обласної ТВК Валерій Шажко.

Обласна ТВК зобов'язана до 24 лютого (не пізніше 30 днів з моменту отримання повідомлення партії) зібратися на засідання та визнати обраними депутатами наступних п’ятьох за партійним списком кандидатів. На момент підготовки матеріалу перешкод цьому у Львівській обласній ТВК та політраді УГП не бачили, оскільки на той час не було судових позовів.

Львівська облрада затягує процес

Попри офіційну процедуру відкликання Тарас Чолій, Іван Щурко, Марія Кульчицька-Волчко, Юрій Фольварочний та Віталій Андрейко продовжують депутатську діяльність – відвідують засідання сесії, президії та беруть участь у голосуваннях. Зокрема, усі п’ятеро були присутні та голосували на позачерговій сесії 16 лютого, де приймалися рішення про підтримку сил територіальної оборони.

Це відбувається тому, що у Львівській облраді, схоже, своєрідно, трактують закон «Про статус депутатів місцевих рад». Там стверджують, що листа від ТВК про відкликання депутатів не отримували, а лише повідомлення про рішення партійної конференції, тому жодних дій щодо позбавлених мандатів не вчиняли.

«Кінцеве рішення про відкликання депутата за народною ініціативою приймають не збори (конференція), а вищий керівний орган політичної партії. Листа ТВК про відкликання депутатів не отримували. Є тільки повідомлення про проведену конференцію», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі облради. При цьому копію документу, який надійшов від ТВК, у Львівській облраді надати відмовилися.

Заступник голови Львівської обласної територіальної виборчої комісії Валерій Шажко здивований таким трактуванням закону і наполягає, що ТВК все зробила правильно. «ТВК не може придумувати щось і робити повідомлення не таке, як вимагає закон. Ми про рішення керівного органу партії не повідомляємо, ми повідомляємо, що відбулася конференція. А нам вже приносять на третій день після конференції рішення вищого керівного органу, рішення самої конференції. На основі цього ми чекаємо 30 днів і оголошуємо наступних за списком кандидатів обраними депутатами», – пояснює Валерій Шажко.

Голова комісії Львівської облради з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова Роман Фединяк підтвердив ZAXID.NET, що в обласну раду найшли документи про відкликання депутатів УГП, однак на комісію, як це передбачено регламентом, керівництво облради їх не передавало.

Рішення партії оскаржили в суді

Позбавлені мандатів екс-партійці УГП таки пішли до суду. Львівський окружний адміністративний суд 3 лютого задовольнив заяви депутатів-вигнанців частково – прийняв ухвали про заходи забезпечення позову до подання позовної заяви, зупинивши рішення політради УГП від 23 січня про їх відкликання. Згідно зі ст. 153 Кодексу про адміністративне судочинство, упродовж 10 днів (календарних, а не робочих) з моменту ухвали про забезпечення позову екс-партійці УГП мали подати відповідні судові позови, в іншому разі заходи щодо забезпечення позову скасовуються.

Однак з подання позовів вони чомусь спізнилися. За інформацією на сайті Львівського окружного адмінсуду, позови від всіх п’яти депутатів зареєстровані лише 17 лютого, коли термін дії забезпечення позовів минув. Проте позбавлені мандатів депутати продовжували брати участь у засіданнях президії та сесії 15-16 лютого, отже, відповідні рішення Львівської облради, за які вони голосували, можуть бути визнані нелегітимними.

Пояснюючи ситуацію, самі екс-депутати УГП плутаються у коментарях і не можуть назвати точної дати подання позовних заяв. Кажуть, що цим займаються адвокати, яких вони найняли. Прізвища адвокатів не розголошують.

«А це має значення? Мені здається, це стосунки між нами і партією, – заявила ZAXID.NET депутатка Марія Кульчицька-Волчко. – Ми відправляли (позови) «Укрпоштою». Мені здається, що це був четвер, можливо, п’ятниця (10-11 лютого)».

«Не пригадую конкретної дати. Адвокати подавали, я не дуже в курсі», – стверджує Тарас Чолій.

Таким чином поява прецеденту відкликання партією своїх же депутатів, обраних за списком, що передбачене новим виборчим законодавством, відкладається. Раніше відкликання двох місцевих депутатів анонсували у львівському осередку «Європейської солідарності», але, схоже, передумали.