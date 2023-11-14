Нові депутати Ярослав Гасяк, Назарій Островський та Микола Біляк (зліва направо) склали присягу в сесійній залі та приступили до роботи

На засіданні Львівської облради у вівторок, 14 листопада, склали присягу три нові депутати – Назарій Островський від Української Галицької партії, Ярослав Гасяк та Микола Біляк від «Європейської солідарності».

Заступник голови Львівської обласної ТВК Олександр Чорний зачитав постанови виборчої комісії про реєстрацію депутатами Назарія Островського, Ярослава Гасяка та Миколи Біляка, після чого нові депутати склали присягу з трибуни.

37-річний Назарій Островський є заступником голови Бродівського районного осередку УГП, приватний підприємець, також активно займається волонтерством. 33-річний Ярослав Гасяк очолює юридичний відділ Львівської облради та останнім часом виконує обов’язки керівника справами облради. 47-річний Микола Біляк є священиком-деканом церкви Архистратига Михаїла ПЦУ у селі Сможе Сколівського району.