На останньому засіданні Львівської обласної ради ще одна депутатка склала повноваження

У понеділок, 30 жовтня, Львівська обласна територіальна виборча комісія на засіданні проголосувала за реєстрацію депутатами ще двох кандидатів у депутати Львівської обласної ради. Новими депутатами ЛОР стали Ярослав Гасяк і Микола Біляк, які пройшли по списку «Європейської солідарності». Водночас кандидатури трьох інших члени ТВК не підтримали. Про це повідомив керівник проектів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь.

За його словами, на засіданні ТВК були присутні 13 з 18 членів комісії, що забезпечило кворум для прийняття рішень. Троє з них були новими членами комісії – це новий секретар ради за поданням «Слуга народу», а також два представники від «Голосу».

У порядку денному було питання заміщення п’яти «підвішаних» кандидатів у депутати. Однак члени ТВК погодили лише двох з них. Кандидатуру Ярослава Гасяка підтримали 13 членів комісії, Миколи Біляка – 11 (два були проти).

За визнання обраним депутатом Олега Іваша проголосувало лише 4 членів комісії, проти – один, ще восьмеро утрималось. Як уточнив Тарас Радь, кандидат подав позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду про бездіяльність Львівської обласної ТВК.

Таку ж кількість голосів отримав Микола Фрей (4 – за, один проти, 8 – утримались). Кандидатуру Мирослава Карпінського підтримали 8 членів комісії, п’ятеро з них утримались.

«Це достатньо несподівано, якщо пригадати понад рік блокування виборчою комісією процесу заміщення ними депутатських мандатів, але вже не так неочікувано, якщо пригадати результати попереднього засідання ТВК, яке відбулось 2 жовтня. Тоді не лише було прийнято рішення про реєстрацію депутатом Назарія Островського, але й неочікувана рішення про визнання обраним депутатом Миколи Біляка. Тоді було припущення, що на наступному засіданні може бути прийняте наступне рішення про реєстрацію», – зазначив Тарас Радь.

Микола Біляк став депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності» замість депутата-втікача Миколи Седіла, а Ярослав Гасяк замінив Григорія Козловського, який склав повноваження.

Зазначимо, процес заміщення «підвішаних» депутатських мандатів Львівської обласної ради тягнеться з липня 2022 року і через саботаж та бездіяльність виборчої комісії досі він суттєво не зрушився з місця.

Нагадаємо, минулого тижня депутатка Ольга Березюк подала заяву про складання депутатського мандата, але за це Львівська обласна рада поки не проголосувала. Тож разом з нею у ЛОР треба буде переобрати чотирьох депутатів.