Підприємець і волонтер Назарій Островський стане депутатом Львівської облради замість Юрія Фольварочного, який склав мандат

Центральна виборча комісія розглянула скаргу Української Галицької партії та зобов’язала Львівську обласну ТВК зареєструвати депутатом Львівської облради кандидата від цієї партії Назарія Островського. Він має замінити колишнього депутата Юрія Фольварочного, який кілька місяців тому склав мандат.

УГП скерувала скаргу до ЦВК з проханням визнати протиправною та такою, що порушує виборчі права громадян, бездіяльність Львівської обласної територіальної виборчої комісії. Йдеться про невизнання обраним депутатом Львівської обласної ради наступного за черговістю кандидата, обраного на місцевих виборах 2020 року. Також партія просила зобов’язати ТВК прийняти відповідне рішення.

«Розглянувши звернення з доданими до нього документами, пояснення суб’єкта оскарження та беручи до уваги іншу наявну в комісії інформацію, ЦВК повністю задовольнила вказану скаргу. Також комісія зобовʼязала Львівську обласну ТВК не пізніше 21 липня 2023 року вирішити зазначене питання, про що невідкладно поінформувати ЦВК», ­– йдеться в повідомленні ЦВК.

Як розповів ZAXID.NET голова УГП Ростислав Коваль, таким чином ЦВК зобов’язала Львівську обласну ТВК оголосили депутатом ЛОР 37-річного підприємця Назарія Островського від Української Галицької партії, який мав би зайняти вакантне місце свого колишнього однопартійця Юрія Фольварочного, який склав мандат.

ЦВК також закликала Львівську обласну ТВК та її членів дотримуватися законодавства, зокрема, у питаннях заміщення депутатів місцевої ради та організації своєї роботи.

Нагадаємо, четверо кандидатів у депутати Львівської облради від різних партій не можуть замінити своїх колишніх однопартійців, які склали мандати, через бездіяльність Львівської обласної ТВК. Комісія понад рік не могла зібрати кворуму для проведення засідань, а в травні відбулося засідання, однак жодне з рішень щодо оголошення обраними нових депутатів не набрало голосів.