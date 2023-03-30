Юрій Фольварочний більше не є депутатом Львівської облради

Львівська облрада на засіданні у четвер, 30 березня, прийняла рішення про дострокове припинення повноважень депутата від Української Галицької партії Юрія Фольварочного. Натомість обраці не підтримали аналогічне рішення щодо депутатки Іванни Герус від «Голосу», яка теж відмовилася від мандату.

Юрія Фольварочного позбавили депутатських повноважень на підставі поданої ним заяви. Рішення підтримали 56 обранців.

27-річний Юрій Фольварочний є добровольцем Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. У січні він подав заяву про складання повноважень депутат Львівської облради, причину свого рішення не вказав. Варто нагадати, що Юрій Фольварочний також є одним із п’яти депутатів фракції УГП, відкликаних керівництвом партії за порушення партійної дисципліни. Розгляд цієї справи ще триває у суді.

Депутати не підтримали аналогічне рішення до депутатки Іванни Герус. Голова комісії з правоохоронної, антикорупційної діяльності Назарій Сумало запропонував, щоб вона прийшла і пояснила свої мотиви публічно. Оскільки Іванни Герус не була присутня на сесії, її колеги відклали рішення про складання нею мандату.

Раніше 36-річна депутатка від «Голосу» Іванна Герус, яка очолювала комісію з питань освіти заявила, що складає мандат, оскільки хоче повністю присвятити себе роботі в благодійному фонді.

Перед тим Львівська облрада позбавила мандатів депутатів від «Європейської солідарності» – втікача Миколу Седіла і бізнесмена Григорія Козловського. Після смерті депутата, голови бюджетної комісії Володимира Квурта, загалом у фракції «ЄС» вакантні три місця. Рішення щодо наступників має прийняти обласна виборча комісія.