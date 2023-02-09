Іванна Герус очолювала депутатську комісію з питань освіти

Депутатка Львівської облради від партії «Голос» Іванна Герус, яка очолювала депутатську комісію з питань освіти, склала мандат. Про це Іванна Герус повідомила у Facebook.

Причиною, за її словами, стала неможливість суміщати депутатські обов’язки і роботу у благодійному фонді, куди Іванна Герус пішла працювати після початку повномасштабного вторгнення.

«В такій роботі [у благодійному фонді] також важливі цінності та принципи. Одним з ключових є принцип абсолютної незаангажованості та незалежності, що передбачає неможливість залучення в політичні процеси. Тому я прийняла рішення скласти мандат депутатки Львівської обласної ради та повністю віддатись роботі в гуманітарній сфері», – прокоментувала Іванна Герус.

Додамо, що на сторінці депутатки вказано, що вона працює в благодійному фонді «Право на захист», що надає безоплатну правову допомогу внутрішньо переміщеним особам та біженцям.

Іванна Герус продовжить виконувати обов’язки депутатки ЛОР та керівниці комісії з питань освіти до наступної сесії ради. Хто займе її місце в облраді опісля – вирішить обласна виборча комісія.

Нагадаємо, 31 січня подав заяву про складання депутатських повноважень написав депутат від УГП Юрій Фольварочний. Причини свого рішення він не зазначив.

А раніше Львівська облрада позбавила мандатів депутатів від «Європейської солідарності» – втікача Миколу Седіла і бізнесмена Григорія Козловського. Після смерті депутата, голови бюджетної комісії Володимира Квурта, загалом у фракції «ЄС» вакантні три місця. Рішення щодо наступників має прийняти обласна виборча комісія.