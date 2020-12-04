«Я вас запевняю, за п’ять років ви Львівщину не впізнаєте».

У Львівській облраді діятиме 15 депутатських комісій

На засіданні у п’ятницю, 4 грудня, депутати Львівської облради затвердили склад 15 постійних депутатських комісій. «Європейська солідарність» керуватиме найбільшою кількістю комісій – сімома. Натомість «Свобода» та «Самопоміч» не отримали посади голів у жодній з комісій. Окрім того, чотирьом депутатам «Самопомочі» відмовили у членстві в комісіях, до яких вони написали заяви.

Комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку очолив депутат від «ЄС», колишній міський голова Винників Володимир Квурт.

Також «ЄС» отримала своїх голів у таких комісіях:

з питань охорони здоров'я та материнства – Анна Ярмола;

з питань екології, природних ресурсів та рекреації – Віталій Свіщов;

з питань комунального майна – Микола Седіло;

з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу – Григорій Козловський;

з питань розвитку місцевого самоврядування – Володимир Кирилич;

з питань культури, інформаційної політики та промоції – Святослав Шеремета.

Дві комісії очолили представники партії «За майбутнє»:

з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій – Юрій Раделицький;

з питань молоді та спорту – Тетяна Бей.

Ще у двох комісіях головуватимуть депутати від «Голосу»:

з питань освіти, науки та інновацій – Іванна Герус;

з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва – Наталія Галецька.

«Слуга народу», «Батьківщина», НРУ та УГП отримали по одному голові комісії:

з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова– Роман Фединяк («Слуга народу»);

з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань – Назарій Сумало («Батьківщина»);

з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій – Микола Іщук (НРУ);

з питань історико-культурної спадщини та туризму– Іван Щурко (УГП).

Депутати від «Самопомочі», «Свободи» та НРУ закликали переформатувати комісії, зменшивши їх склад, аби зробити їх більше дієвими, однак жодна з їх пропозицій не була підтримана.

Голова фракції «Самопомоч» Любомир Зубач наголосив, що підхід до формування комісій має бути справедливим і депутати мають право працювати у тих комісіях, де вони мають бажання і де можуть принести найбільшу користь громаді. Однак до його побажань не дослухалися. У підсумку чотирьом депутатам «Самопомочі» відмовили у включенні до майнової, екологічної комісій, а також комісій інфраструктури та АПК – їхні заяви не підтримала голосуванням існуюча більшість у ЛОР.

Більшість також не підтримала пропозиції «Свободи» про онлайн трасляцію засідань комісій на офіційних ресурсах обласної ради. Затверджений персональний склад комісій можна переглянути тут.

У минулій каденції Львівської облради діяло 12 постійних комісій (на 84 депутати). У 2010 році при такій же кількості депутатів було утворено 14 комісій. Найбільше комісій було у Львівській обласній раді V скликання (2006-2010 рр.) – 18, але тоді в раді було 120 депутатів.