Львівська обласна ТВК зібралася на засідання, однак не змогла прийняти необхідні рішення

У четвер, 18 травня, Львівська обласна територіальна виборча комісія вперше за тривалий час провела засідання. Розглянули питання про оголошення чотирьох кандидатів обраними депутатами Львівської облради, однак жодне з них не набрало потрібної кількості голосів. Про це за підсумками засідання повідомив координатор Громадянської мережі «Опора» у Львівській області Тарас Радь.

Четверо кандидатів у депутати мали зайняти вакантні місця в ЛОР, які з’явилися після дострокового складання мандатів їхніми однопартійцями. Однак, Львівська обласна ТВК не проголосувала за необхідні рішення про визнання обраними нових депутатів.

Йдеться про трьох кандидатів від «Європейської солідарності»:

Також не прийнято рішення щодо оголошення депутатом 37-річного підприємця Назарія Островського від Української Галицької партії, який мав би зайняти вакантне місце свого колишнього однопартійця Юрія Фольварочного, який склав мандат.

Як зауважив Тарас Радь, на засідання обласної ТВК прийшли 16 із 18 членів. Спершу комісія проголосувала за визнання обраним депутатом Ярослава Гасяка, однак у перерві між член комісії Олег Шпак написав заяву про відкликання свого голосу.

Вакантні депутатські місця у Львівській облраді тривалий час незаповнені через те, що дотепер Львівська обласна ТВК не могла зібратися на засідання.