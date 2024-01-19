Йдеться про забудову двох ділянок на території кооперативів, що належать учасникам АТО

У районі вул. Під Голоском збудують багатофункційний комплекс із пільговими квартирами для військових та учасників АТО. Комплекс будуватимуть на території земельних кооперативів учасників АТО, які уклали інвестиційний договір із компанією-забудовником «Резидент Девелопмент». Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 19 січня.

Йдеться про забудову двох ділянок площею 0,39 і 0,55 га, що виділені житлово-будівельних кооперативів «Під Голоско» і «Наш Львів», які створили учасники АТО, отримавши землю від міської ради. Ділянки належать до земель житлової забудови.

Кооперативи уклали з будівельною компанією «Резидент Девелопмент» інвестиційний договір, що передбачає будівництво багатофункціонального комплексу, де 15% квартир військові отримають безкоштовно, 30% помешкань продаватимуть військовим за собівартістю, 30% – за державним іпотечним кредитом «єОселя» з розтермінуванням під 3% річних на 30 років. Решту 25% квартир продаватимуть на вільному ринку.

19 січня 2024 року виконавчий комітет Львівської міськради затвердив рішення про створення сприятливих умов для будівництва житла для військових і учасників АТО у мікрорайоні районі Під Голоском. Воно передбачає видачу МУО за будівництво відповідного комплексу та долучення забудовника до фінансування будівництва комунальної школи в цьому мікрорайоні.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, рішення про нове будівництво в проблемному мікрорайоні Львова підтримала робоча група та мешканці, які до неї входять. Зараз ці ділянки вільні від забудови.

«Маємо кейс win-win, оскільки мешканці отримують за рахунок не бюджетних, а приватних коштів школу в своєму мікрорайоні, паралельно максимальне число військовослужбовців будуть забезпечувати житлом», – розповів Любомир Зубач.

За даними аналітичної системи YouControl, ОК ЖБК «Під Голоско» зареєстрований у 2019 році, серед засновників вказані дев’ятеро людей, відомих за скандалами із виділенням землі учасникам АТО, зокрема, Павло Гладиш, Ярослав Кучма, Микола Кулинич, Ігор Саврій, Ярослав Білас та Ігор Михайлишин. Директором ЖБК є Руслан Муцин, який входить до ще кількох кооперативів.

ОК ЖБК «Наш Львів» також зареєстрований у 2019 році. Серед його засновників є вказаний Олег Дудок, а також львів’яни Іван Демчук, Юрій Калинич і Віталій Мурдза.

Будівельна компанія «Резидент Девелопмент» зареєстрована понад 10 років тому у Львові на вул. Садовій, 2е. Директором компанії вказаний Андрій Уський, а одноосібним власником – львів’янин В’ячеслав Чепіль.

Додамо, що останні кілька років колись дачний мікрорайон Під Голоском активно забудовується багатоповерховими житловими комплексами. Через проблеми з інфраструктурою у 2020 році виконком Львівської міськради запровадив мораторій на видачу містобудівних умов та обмежень на нове будівництво в цьому районі. Однак у січні 2023 року виконком видав ЛКП «Рембуд» МУО на будівництво комунальної школи на близько тисячу місць та дитсадка на приблизно 80 місць. У 2023 році мерія дозволила звести нове житло на Під Голоском в обмін на фінансування будівництва школи і садка.