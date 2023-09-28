Депутати Львівської міськради з третьої спроби не підтримали петицію про заборону висотної забудови і створення парку в мікрорайоні «Під Голоском». За цю ухвалу проголосували 32 депутати, а частина депутатів утрималась від голосування.

Петицію 31 липня зареєструвала львів’янка Анастасія-Марія Сейко. Вона стосується майбутньої забудови 22 га зеленої зони, що перейшла в приватну власність. Мешканці району просили детально обстежити лісові насадження навколо пагорба й облікувати ліс, заборонити забудову в межах рекреаційних зон, а також залишити без змін зону садибної забудови на тих ділянках, де немає лісових насаджень. Також мешканці просили повернути ділянки з лісом у власність громади, запропонувавши приватному власнику натомість інші ділянки під забудову, та створити на території регіональний ландшафтний парк «Малоголосківські пагорби», щоб у майбутньому не допустити приватизації рекреаційних зон.

9 серпня ця петиція набрала необхідні для розгляду міськрадою 500 голосів. 23 серпня за цю петицію депутати намагалась проголосувати двічі, втім так і не підтримали її, а більшість депутатів під час голосування вийшла з сесійної зали.

Повторно цю петицію розглядали на засіданні сесії 28 вересня. Попри заклик міського голови та ініціаторки Анастасії-Марії Сейко, за петицію проголосували лише 32 депутати. Не голосували або утримались 13 присутніх депутатів, всі вони – від фракції «Європейська солідарність».

Нагадаємо, компанія «ФЛО Львів» розпродала 22 га землі в районі Під Голосоком. Раніше ці ділянки Львівська міськрада безкоштовно передала членам садового товариства «Підголоско», яке повʼязане з депутатами міськради від «ЄС» Юрієм Ломагою та Олексієм Різником. Ділянки скупили різні компанії, повʼязані з будівельним брендом Auroom.