Мешканці району просять детально обстежити лісові насадження навколо пагорба й облікувати ліс

У середу, 9 липня, петиція з вимогою заборонити висотну забудову і створити парк в мікрорайоні «Під Голоском» набрала необхідні для розгляду сесією Львівської міської ради 500 голосів. Про це свідчить інформація на сайті Місцевих петицій. Таким чином для збору 500 голосів львів’янам знадобилось лише 10 днів.

Нагадаємо, петицію 31 липня зареєструвала львівʼянка Анастасія-Марія Сейко. Петиція стосується майбутньої забудови 22 га зеленої зони, що перейшла в приватну власність.

«Потенційна втрата цієї зеленої зони, що слугує відпочинку та рекреації для багатьох мешканців Львова, а також природного укріплення мікроклімату нашого міста, є неприпустимою. Ми розуміємо, що розвиток міста потребує нових будівель та інфраструктури, проте важливо забезпечити баланс між економічними і соціальними потребами та збереженням природних ресурсів. Ця зона не тільки є цінними зеленими легенями для жителів, але й виконує функцію збереження біорізноманіття та підтримує екологічну рівновагу в місті», – зазначила ініціаторка петиції.

Також мешканці району просять детально обстежити лісові насадження навколо пагорба й облікувати ліс, заборонити забудову в межах зон Р-3 [рекреаційні зони озеленених територій загального користування], а також залишити без зміни житлову зону Ж-1 для садибної забудови на тих ділянках, де немає лісових насаджень. Також мешканці просять повернути ділянки з лісом у власність громади, запропонувавши приватному власнику натомість інші ділянки під забудову, та створити на території регіональний ландшафтний парк «Малоголосківські пагорби», щоб у майбутньому не допустити приватизації рекреаційних зон.

Нагадаємо, компанія «ФЛО Львів» розпродала 22 га землі в районі Під Голосоком. Раніше ці ділянки Львівська міськрада безкоштовно передала членам садового товариства «Підголоско», яке повʼязане з депутатами міськради Юрієм Ломагою та Олексієм Різником. Ділянки скупили різні компанії, повʼязані з будівельним брендом Auroom.