Компанія «ФЛО Львів» приватизувала 22 га землі в районі Під Голоском, а потім продала її забудовникам

Компанія «ФЛО Львів», що належить непублічному Оресту Більку, розпродала 22 га землі в районі Під Голосоком. Раніше ці ділянки Львівська міськрада безкоштовно передала членам садового товариства «Підголоско», яке повʼязане з депутатами міськради Юрієм Ломагою та Олексієм Різником. Про це 12 травня повідомило антикорупційне видання «Наші Гроші. Львів».

За всі ділянки «ФЛО Львів» отримало близько 190 млн грн. Понад 22 га раніше комунальної землі компанія розпродала менше ніж за два місяці. Новими власниками ділянок стали ТОВ «Портерра Груп», ТОВ «Лінтер-Пласт», ТОВ «Моноленд», ТОВ «Арктос-Ленд», ТОВ «Леотренд». Усі ці компанії об’єднані спільними бенефіціарами – це Андрій Угрин, Андрій Криницький і Ярослава та Ірина Вітики. Їхній спільний бізнес об’єднаний під брендом будівельної компанії Auroom.

Львівська міськрада виділяла ділянки садовому товариству «Підголоско» виділяла упродовж чотирьох років. Керівником та співзасновницею кооперативу «Підголоско» була Мирослава Дроздовська, прописана за однією адресою з дітьми депутата ЛМР від «Європейської Солідарності» Юрія Ломаги. Ділянки також отримали родичі іншого депутата від «ЄС» Олексія Різника.

Невдовзі ділянки приватизувала «Мистецько-виставкова галерея "Простір"», невдовзі цю компанію перейменували у «ФЛО Львів». Її засновником був Юрій Ломага і керував нею до 2021 року. Після цього її переписали на 44-річного Ореста Білька. Сам садовий кооператив «Підголоско» ліквідували 19 січня 2023 року.

7 квітня 2023 року Орест Білько розпочав процес ліквідації «ФЛО Львів». Крім цієї компанії, Оресту Більку належить фірма ТОВ «Давфін», на яку у 2021 році переписали вісім ділянок на 6-му Заозерному провулку у цьому ж районі. Перед цим депутати передали ці ділянки непублічним людям під громадські потреби. Того ж року депутати безкоштовно роздали ще 12 ділянок поруч. Ці ділянки також перейшли у власність ТОВ «Давфін» і ТОВ «Лорестин» – ще одній компанії Ореста Білька. У лютому 2023 року фірми «Лорестин» і «Давфін» продали ці ділянки фірмі «Лінтер-Пласт», компанії з орбіти Auroom. Один із ЖК компанія вже будує в провулку Заозерному.

Зазначимо, що через проблеми з інфраструктурою у 2020 році Львівська міськрада запровадила мораторій на видачу містобудівних умов та обмежень на нове будівництво в цьому районі.