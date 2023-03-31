Ділянки колишнього садового кооперативу в районі Під Голоском продають будівельним компаніям

Компанія, пов’язана з двома львівськими депутатами, приватизувала близько 24 га землі в районі Під Голоском, яку раніше депутати Львівської міської ради безкоштовно роздали членам садового кооперативу. Майже 17 га навесні 2023 року перепродали будівельним компаніям, змінивши попередньо цільове призначення з земель для ведення садівництва на будівництво багатоповерхового житла. Про це йдеться в розслідуванні антикорупційного видання «Наші Гроші. Львів», опублікованого 31 березня.

Як ідеться в розслідуванні, у 2014 році у Львові створили садове товариство «Підголоско». Керівницею та співзасновницею «Підголоско» була Мирослава Дроздовська, прописана за однією адресою з дітьми депутата ЛМР «Європейської солідарності» Юрія Ломаги.

Уже за півроку після заснування «Підголоско» депутати Львівської міськради дозволили розробити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в урочищі Голоско. За 2018 рік депутати виділили 2,14 га землі для 27 членів кооперативу. Серед яких Юрій Ломага, Мирослава Дроздовська, дружина депутата Олексія Різника Аліна Лоневська, а також його брат Володимир Різник і, ймовірно, його дядько Юрій Різник. У 2019 році міськрада віддала кооперативу ще 1,1 га, а потім ще 7,6 га. Товариство ліквідували у січні 2023 року, за цей період кооператив отримав від міськради понад 24 га землі.

Земельні ділянки, які належали ТОВ «ФЛО Львів» станом на середину березня 2023 року/мапа НГЛ

Значна частина території кооперативу «Підголоско» занедбана, однак деякими городами все ж користуються. Серед приватизованих ділянок є ті, які ще в 60-х роках минулого століття були виділені під робітничі дачі і городи. Користувачі цих ділянок у 1997 році створили городній кооператив «Пролісок» загальною площею 2 га. Попри те, що територія цього кооперативу позначена на детальному плані Львова за 2013 рік, депутати міськради все ж надали ці ділянки товариству «Підголоско». В земельному управлінні Львівської міськради цей інцидент пояснили «відсутністю документів» на згадані ділянки. Приватизацію ділянок кооперативу «Пролісок» уже три роки розслідує поліція.

Згодом ділянки кооперативу «Підголоско» перейшли у власність «Мистецько-виставкова галерея «Простір», яку в лютому 2023 року перейменували на «ФЛО Львів». Цю компанію створив депутат ЛМР Юрій Ломага і керував нею до травня 2021 року. Але нині фірма записана на непублічного 44-річного львів’янина Ореста Білька, який тісно пов’язаний із тим же Юрієм Ломагою та Олексієм Різником.

Крім ФЛО Львів», Оресту Бількові належить фірма ТОВ «Давфін». На цю фірму в 2021 році переписали вісім ділянок на 6-му Заозерному провулку у цьому ж районі. Перед цим депутати передали ці ділянки непублічним людям під громадські потреби. Того ж року депутати безкоштовно роздали ще 12 ділянок поруч. Ці ділянки також перейшли у власність ТОВ «Давфін» і ТОВ «Лорестин» – ще одній компанії Ореста Білька.

У лютому 2023 року фірми «Лорестин» і «Давфін» продали ці ділянки фірмі «Лінтер-Пласт». Після цього депутати змінили цільове призначення ділянок з земель для ведення садівництва на будівництво багатоквартирного житла. Директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич писала свої зауваження до проекту ухвали ЛМР, оскільки частина ділянки відноситься до озеленених територій (Л-1), де взагалі будівництво вести заборонено. Але депутати проігнорували зауваження очільниці юридичного департаменту мерії.

Нещодавно ТОВ «ФЛО Львів» почало розпродаж накопиченої землі. Впродовж 22 до 29 березня компанія продала трьома частинами майже 17 га загальною вартістю 150 млн грн. Таким чином наразі у власності «ФЛО Львів» залишилось трохи більше 5,1 га.

Новими власниками землі стали компанії «Портерра Груп», «Моноленд», «Арктос-Ленд» і «Лінтер-Пласт». Усі ці компанії мають спільних бенефіціарів –56-річний Андрій Угрин, 54-річний Андрій Криницький і 71-річна Ярослава Вітик. Їхній спільний бізнес об’єднаний під брендом будівельної компанії Auroom. На сайті компанії Auroom вказано, що один із ЖК в районі Під Голоском якраз будується в провулку Заозерному.

«Формально ніхто з її учасників не порушив закон, адже будь-який львів’янин може претендувати на безкоштовну ділянку для садівництва чи будівництва. Але реально втілити це право можна лише за умови, що ви добре знаєте, як працює система і самі є її частиною», – наголошують розслідувачі.

Зазначимо, що донедавна район Під Голоском донедавна був переважно забудований садибами, втім за останні роки його почали хаотично забудовувати житловими багатоповерхівками. Через проблеми з інфраструктурою у 2020 році Львівська міськрада запровадила мораторій на видачу містобудівних умов та обмежень на нове будівництво в цьому районі.